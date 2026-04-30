Il calciomercato Roma è in procinto di salutare diversi giocatori a fine stagione. Non solo big in uscita per regolare il fairplay, i giallorossi hanno diversi calciatori in uscita per scadenza di contratto. Celik e Pellegrini hanno il contratto fino a giugno 2026, ma sono anche due giocatori essenziali per il Gasp, il quale ha chiesto ai due di restare in capitale.

Calciomercato Roma, le richieste del Gasp per i giocatori in scadenza

A Roma bisognerà mettere tutto in regola, e per farlo si è in attesa dell’arrivo di Ryan Friedkin. Il primo passo sarà scegliere il nuovo DS dopo l’addio di Massara, ma il tecnico vuole risolvere subito i casi contrattuali più urgenti. Ci sono giocatori che per la Roma sono veri e propri pilastri e il tecnico avrebbe piacere se restassero a dare una mano alla squadra anche nelle prossime stagioni sotto la sua gestione.

Mentre Mancini e Cristante sono vicini alla firma, aspettano solo l’ufficialità dei rinnovi, il club lavora per blindare i giocatori richiesti da Gasperini: Celik e Pellegrini. Sarà necessario accelerare i tempi, perché i due sono finiti nel mirino di numerosi club, soprattutto la Juventus. Bisogna agire prima che il mercato entri nel vivo. Celik è considerato un vero e proprio jolly difensivo per la sua Roma, grazie al Gasp la trattativa per il rinnovo è già ripartita. Stesso discorso per Pellegrini, che potrebbe restare ma con uno stipendio più che dimezzato per ricoprire il ruolo di regista offensivo.