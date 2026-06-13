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sabato, Giugno 13, 2026
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Calciomercato Roma, i giallorossi piombano su Pulisic: richiesta di Gasperini per rinforzare l’attacco

Lo statunitense in scadenza nel 2027 con il Milan.

Di
Anna Rosaria Iovino
-
270
serie a tim 2023 2024: lazio vs milan
CHRISTIAN PULISIC IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Roma a lavoro senza sosta per rinforzare la rosa a mister Gasperini. Il tecnico ha fatto delle richieste specifiche, per affrontare la nuova stagione, con tanto di Champions League da disputare, bisogna portare nuovi attaccanti a Trigoria. Il tecnico di Grugliasco ha chiesto alla dirigenza Pulisic.

Calciomercato Roma, operazione Pulisic: l’identikit perfetto per l’attacco giallorosso

Christian Pulisic, che stanotte ha esordito nel Mondiale di casa con la maglia degli Stati Uniti, è in scadenza con il Milan (2027). La trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2027, con opzione per un altro anno a favore della società, si è arenata. Alla finestra la Roma, pronto ad ingaggiarlo per la prossima stagione.

L’attaccante statunitense porterebbe con sé i vantaggi del decreto crescita essendo arrivato in Italia nel 2023, per questo ha un vantaggio maggiore per la Roma. I giallorossi sono alla ricerca di rinforzi alle spalle di Malen, e il profilo dell’americano piace tanto anche il tecnico Gasperini. Pulisic rappresenta una buona soluzione e la Roma potrebbe approfittare di un momento di totale confusione al Milan per avviare una trattativa concreta.

L’attaccante americano, inoltre, approdando in giallorosso avrebbe anche l’occasione di giocare la Champions, chance che a Milano non c’è. Motivo per cui, molto probabilmente, l’attaccante non ha avviato nessun rinnovo con i rossoneri. Pulisic ha un contratto fino al 2027 e potrebbe essere ceduto senza troppi intoppi in questa estate per non perderlo a 0 l’anno dopo. Sarebbe stata una precisa richiesta di Gasperini che vuole un giocatore che conosca già bene il campionato italiano e abbia grande fiuto per il gol. Pulisic è l’identikit perfetto.

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