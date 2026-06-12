Il calciomercato Roma si arricchisce di un nuovo nome per il futuro della difesa. Nelle ultime ore è stato riferito un ritorno di fiamma per i giallorossi: Jhon Locumì. Il giocatore è anche nel mirino della Juventus, pronti allo scontro di mercato tra i due club.

Calciomercato Roma, Locumì torna nel mirino dei giallorossi

Lucumí è un nome che all’interno dell’ambiente di Trigoria non è nuovo. Già un anno fa, sempre nel mese di giugno, il centrale colombiano era stato inserito in cima alla lista dei desideri di Gasperini per rinforzare la retroguardia giallorossa. Il futuro del difensore in Emilia è in dubbio, ma la volontà del calciatore classe 1998 è quella di rimanere a giocare nel campionato italiano. In virtù delle decisioni, il difensore è pronto ad un trasferimento. Al momento spuntano Juventus e Roma.

Jhon è pronto per il definitivo salto di qualità in una big di Serie A, resta solo da capire quale società sarà più brava a portalo via. Il centrale del Bologna, attualmente impegnato al Mondiale coi Cafeteros, è un obiettivo, in realtà, in caso di partenza di Evan Ndicka. Il giocatore ivoriano è nel mirino di numerosi club, l’ultimo in lista il Tottenham.