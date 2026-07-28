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martedì, Luglio 28, 2026
Home Italia Nazionale Malagò: “Mancini il ct migliore. Scelta condivisa con Ranieri”

Malagò: “Mancini il ct migliore. Scelta condivisa con Ranieri”

Domani la presentazione di Mancini e Ranieri

Di
Giampiero Giuffrè
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7
giovanni malago
GIOVANNI MALAGO ALL’ASSEMBLEA ELETTIVA DEL PRESIDENTE DELLA FIGC ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Malagò annuncia Mancini e Ranieri

Queste le parole di Malagò: “Mi serviva una persona con cui condividere la decisione del commissario tecnico, se fosse stata individuata un’altra figura sarebbe saltato ogni mio ragionamento. Una condivisione che sul nome di Roberto Mancini era venuta meno con Maldini e Leonardo. Questa persona con cui ho condiviso la scelta è Claudio Ranieri, che ha accettato pochi minuti fa e arriverà dalla Calabria. Domani alle ore 18 è prevista una conferenza stampa sia con Claudio Ranieri che con Roberto Mancini”.

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