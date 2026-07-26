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domenica, Luglio 26, 2026
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Pirlo-Italia: questo matrimonio (forse) non s’ha da fare

Di
Salvatore Ciotta
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Pirlo

Pirlo si allontana

La panchina dell’Italia è rovente ed il post Gattuso è più difficile del previsto da programmare nonostante i proclami su Guardiola che alla fine si sono sciolti come neve al sole.

L’ultimo problema sorto è quello relativo allo sponsor russo di Pirlo, l’ex Juventus è ambasciatore per una società di scommesse, che essendo russa ha delle problematiche relative all’embargo imposto dall’europa su tutto quanto derivi da quel paese.

Pirlo è in bilico, urge una soluzione ma ad oggi non si vede una via di uscita, e Malagò si è presentato nel peggior modo possibile.

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