Pirlo-Italia: questo matrimonio (forse) non s’ha da fare

Pirlo si allontana

La panchina dell’Italia è rovente ed il post Gattuso è più difficile del previsto da programmare nonostante i proclami su Guardiola che alla fine si sono sciolti come neve al sole.

L’ultimo problema sorto è quello relativo allo sponsor russo di Pirlo, l’ex Juventus è ambasciatore per una società di scommesse, che essendo russa ha delle problematiche relative all’embargo imposto dall’europa su tutto quanto derivi da quel paese.

Pirlo è in bilico, urge una soluzione ma ad oggi non si vede una via di uscita, e Malagò si è presentato nel peggior modo possibile.