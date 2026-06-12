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venerdì, Giugno 12, 2026
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Calciomercato Lazio, pronti al colpo in attacco: Fabiani su Gimenez, Lucca e Duran

Di
Anna Rosaria Iovino
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napoli calcio
LORENZO LUCCA PERPLESSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Lazio è alla ricerca del primo colpaccio da mettere a segno. La premura della società è quella di regalare al neo tecnico, Gennaro Gattuso, il nuovo attaccante. Si susseguono nomi da giorni, in questa settimana sono spuntati diversi profili: Piccoli, Duran e Gimenez. 

Calciomercato Lazio, lunga la lista dei possibili nuovi attaccanti

In pole per l’attacco, ma anche quello che piace di più, è quello di Santiago Gimenez. Resta, al momento, il nome più affascinante per il futuro dell’attacco della Lazio. Quello del messicano è il profilo che continua a rappresentare un sogno per la società biancoceleste ma anche di tutti i tifosi. L’ostacolo principale, però, riguarda il prezzo e la formula dell’affare. Il Milan dovrebbe aprire a un prestito con diritto di riscatto, condizione necessaria per rendere l’operazione realmente percorribile. Senza questa apertura, la pista resterebbe complicata.

Non solo Gimenez, Fabiani e la dirigenza biancoceleste hanno già altri profili pronti: ci sono Jhon Durán, ex Aston Villa e oggi legato all’Al-Nassr. Lo stipendio da circa 10 milioni di euro rappresenta un ostacolo enorme per i parametri biancocelesti, troppo alto. Tra gli altri profili ci sono anche Lorenzo Lucca, attaccante del NapoliRoberto Piccoli, centravanti della Fiorentina, e Pablo Felipe, profilo del West Ham. Tutti giocatori con caratteristiche diverse, ma accomunati dalla possibilità di diventare opzioni da monitorare se dovessero crearsi le condizioni giuste, soprattutto a livello di stipendio e tipo di trattativa.

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