Il calciomercato Milan sta lavorando con costanza alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Una ricerca non semplice, con i rossoneri che sembrano essere ancora in alto mare, e il ritiro con la squadra è previsto tra un mese. Contatti con Glasner, Amorim e adesso si è aggiunto un terzo nome: Jaissle.

Calciomercato Milan, a Glasner ed Amorim si aggiunge Jaissle

Il Milan di RedBird è ancora senza allenatore, oltre che senza aver ancora definito l’organigramma tecnico e societario. All’appello, nello specifico, mancano ancora queste figure: un amministratore delegato, un direttore tecnico, un direttore sportivo e, soprattutto, l’erede di Massimiliano Allegri sulla panchina.

La lista delle preferenze per il prossimo allenatore è ricca di nomi. Il primo in lista è ancora Ralf Rangnick. L’incontro avvenuto una decina di giorni fa a Vienna con Cardinale, Calvelli e Ibrahimovic sembrava aver spianato la strada, ma l’accordo non è mai stato chiuso né definito. Gli ostacoli tra il tecnico e il suo arrivo al Milan sono numerosi.

Non solo l’austriaco, in lista figura anche Oliver Glasner, reduce dall’addio al Crystal Palace. Glasner ha dato la sua assoluta priorità al Milan e tra le parti ci sarebbe già una bozza d’intesa per un contratto biennale con opzione. Le probabilità che sia lui il prossimo allenatore del Milan sono altissime. Nel caso questi due nomi dovessero saltare, il Milan ha già pronte due alternative: Amorim e Jaissle. Matthias Jaissle, con il quale la dirigenza rossonera ha già avuto un incontro con lui in Spagna durante la settimana, rispecchia l’identikit di un possibile allenatore del Milan in futuro. Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti, il tecnico è legato all’Al-Ahli fino al 2027. Infine c’è Ruben Amorim, attualmente svincolato. I dialoghi tra il Milan ed il tecnico sono iniziati da circa una settimana e proseguiranno in modo più approfondito nelle prossime ore.