Il calciomercato Milan è attualmente concentrato sulla ricerca del prossimo allenatore. Il club del Diavolo dopo aver salutato Max Allegri e gran parte della dirigenza, sta cercando di restituire uno staff alla società. Il primo step è trovare il nuovo allenatore. I nomi dei possibili tecnici sono diversi, nelle passate ore si è parlato molto di Glasner, ma spuntano anche contatti con Amorim.

Calciomercato Milan, contatti con Amorim dopo Glasner

Il Milan va anche oltre Glasner che, mentre valuta l’offerta ricevuta, i rossoneri sondano il terreno verso Amorim. L’ex Braga, infatti, è attualmente senza squadra dopo l’esonero dalla panchina del Manchester United, dove era approdato nel novembre del 2024 a fronte del pagamento di 11 milioni allo Sporting Lisbona, suo ex club. L’avventura con i Red Devils si è interrotta nel corso della stagione appena conclusa, a gennaio, appena 13 mesi dopo il suo arrivo, ma l’accordo con lo Utd è valido ancora per un anno.

Per approdare a Milanello, Amorim dovrebbe rinunciare al ricco contratto con gli inglesi, accontentarsi di cifre non altissime, ma uguali a quelle che il Milan ha offerto a Glasner. Un contratto difficile da mettere nero su bianco, ma non impossibile, tutto dipende anche dalle scelte e dalle ambizioni del tecnico portoghese, giovanissimo, classe 1985. Insomma, la partita per il futuro del Diavolo si gioca in questi giorni.