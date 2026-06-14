Calciomercato, si scalda l’asse Inter-Juventus

Inter e Juventus al tavolo, si valutano possibili scambi

Con Carnevali alla Juventus e visto l’ottimo rapporto con Marotta, si scalda l’asse Milano-Torino, con possibili trattative tra nerazzurri e bianconeri. All’Inter piace molto Cambiaso, valutato 40 milioni dai bianconeri, ma anche Bremer, già in passato nel mirino dell’Inter. La società nerazzurra ci pensa, sul piatto potrebbero essere inseriti i cartellini di calciatori graditi ai bianconeri. I nomi caldi sono quelli di Frattesi e Carlos Augusto. Potenziali trattative tra le due società, al momento idee ma le prossime settimane potrebbero risultare determinanti per il futuro dei calciatori coinvolti.