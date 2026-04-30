Calciomercato Juventus, colpo a Madrid: mirino su Gonzalo Garcia del Real

Il calciomercato Juventus non si ferma mai. I bianconeri sempre con il piede sull’acceleratore, nelle ultime ore sondaggio a Madrid per arrivare al giovanissimo attaccante del Real: Gonzalo Garcia.

Calciomercato Juventus, Gonzalo Garcia con la regola del recompra

La Juventus ha messo nel mirino Gonzalo Garcia, giovane attaccante del Real Madrid che ha trovato poco spazio nelle ultima stagione. Il giovane talento sogna di avere il suo spazio e di avere opportunità di giocare e farsi conoscere in tutto il mondo. Il club bianconero, secondo quanto filtra, avrebbe allacciato i contatti con l’agente del calciatore per capire meglio le richieste del club spagnolo. A Torino il classe 2004 avrebbe tutto lo spazio che merita e la gestione di mister Spalletti che lo aiuterebbe ad emergere come merita.

I dirigenti della Vecchia Signora hanno inserito il nome di Gonzalo Garcia in cima alla lista dei desideri per la prossima estate. L’ostacolo per arrivare al centravanti è sempre lo stesso: il prezzo del cartellino. A Madrid, la dirigenza del Real, consapevole di dover dare al giocatore ciò che merita, sarebbe anche disponibile ad aprire ad una cessione, ma avrebbe stabilito condizioni. La Juventus puà scegliere tra due opzioni: la cessione definitiva per circa 60 milioni di euro oppure un’operazione basata sulla clausola di “recompra”. In questo secondo caso, il prezzo del trasferimento si abbasserebbe a circa 30 milioni, garantendo però ai madrileni il diritto di riacquisto nel 2028 per una cifra fissata a 40 milioni.