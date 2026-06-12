Juventus: la data della liberazione è l’11 Giugno 2026

Alla fine John Elkann è riuscito a mettere in atto l’unica decisione sensata da quanto è Presidente della Juventus, dare una svolta vera al club per farlo ripartire dopo anni di immobilismo e di schiaffi presi sia in campo che fuori.

Ieri 11 Giugno è stato il vero giorno della Liberazione alla Continassa, via Comolli figura che in un anno ha dimostrato di saper fare ben poco, e con lui via anche Modesto. In arrivo c’è quel Carnevali che al Sassuolo in una decina di anni ha creato il miracolo nero verde, ma che sopratutto con la sua pacatezza e competenza ha portato il club del compianto Squinzi in Europa, creando un ambiente invidiato da tutti.

L’ufficialità di Carnevali arriverà nelle prossime ore, e cioè dopo che avrà definito l’ingaggio di Aquilani dal Catanzaro. Con Carnevali alla dirigenza della Juventus, Chiellini avrà un ruolo più importante, mentre per la Presidenza si parla di Ginevra Elkann, imprenditrice che produce film di ottima fattura, e che dal punto di vista mediatico sarebbe un affare perchè una donna Presidente sarebbe una rivoluzione totale.