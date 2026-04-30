Al calciomercato Lazio sono legati anche tutti i rinnovi. Numerosi i giocatori vicino alla scadenza a fine giugno 2026 o 2027. Non solo, tanti i biancocelesti che attendono un miglioramento di contratto. I nomi sono tanti, da Provedel a Hysaj, passando per Romagnoli, Gila e Basic.

Calciomercato Lazio, avanti tutta con i rinnovi: i nomi

Un gran lavoro da fare a Formello per quanto riguarda i rinnovi Lazio. Sono in corso già molte valutazioni, altre sono state rinviate a dopo la finale di Coppa Italia, momento in cui la società avrà un quadro più chiaro anche sulla programmazione tecnica e sulle strategie di mercato. Attualmente, al centro delle riflessioni, ci sono soprattutto Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000 tra i più ambiti nel prossimo mercato. Poi c’è Alessio Romagnoli, centrale italiano e punto di riferimento della retroguardia degli Aquilotti. Il difensore vicino all’addio nella finestra di gennaio.

Il rinnovo più complesso è quello di Mario Gila. Lo spagnolo è nel mirino di Milan, Inter, Juventus e Napoli, per quanto riguarda la Serie A, ma sullo sfondo restano anche le attenzioni di top club di Premier League e Francia. In Spagna c’è il Real Madrid che osserva con grande interesse: il club spagnolo detiene infatti il 50% della futura rivendita. Segue Alessio Romagnoli, anche lui in scadenza nel 2027, che potrebbe confermare, come a gennaio, la volontà di lasciare la Lazio.

Oltre a i due rinnovi che fanno maggior clamore, ci sono anche altri giocatori in scadenza. Nel giugno del 2027 ci sono anche Ivan Provedel, Danilo Cataldi, Luca Pellegrini, Manuel Lazzari, Patric, Samuel Gigot e Matteo Cancellieri. Tutte situazioni che verranno affrontate a fine stagione, quando sarà più chiaro anche il verdetto legato al mercato oltre al futuro della Lazio dopo la coppa Italia del 13 maggio.