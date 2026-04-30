Il calciomercato Milan sta prendendo una strada sempre più decisa verso Alexander Sorloth. L’attaccante norvegese, da tempo nel mirino rossonero, potrebbe essere la scelta definitiva dopo le notizie di una distanza netta con Robert Lewandowski.

Calciomercato Milan, dritti verso Sorloth

Il Milan aveva puntato con decisione su Robert Lewandowski, ma il polacco, ancora incerto sul proprio futuro, potrebbe restare in Spagna o scegliere altre mete. Nel caso scegliesse il campionato italiano, stando agli ultimi rumors, l’attaccante della Nazionale polacca preferirebbe la Juventus. Presa di coscienza sulla questione, i rossoneri hanno così deciso di virare definitivamente su Sorloth.

L’uscita di scena di Rafa Leao consentirebbe al Milan di avere il cash per portare Sorloth a Milanello. Il classe 1995 è pronto a lasciare l’Atletico Madrid verso una nuova destinazione dove troverebbe lo spazio per giocare. Simeone lo ha schierato sempre meno in questa stagione o a partita in corso. Con l’arrivo di Lookman il norvegese ha avuto sempre meno tempo a disposizione. L’attaccante ha disputato 49 partite in questo campionato mettendo a segno 19 gol. I rossoneri hanno intenzione di puntare su di lui e affidargli il reparto offensivo dove quest’anno i gol non si sono visti a sufficienza.