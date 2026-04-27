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lunedì, Aprile 27, 2026
Home Serie A Inter News Caso Rocchi: “Nessun dirigente dell’Inter coinvolto o indagato”

Caso Rocchi: “Nessun dirigente dell’Inter coinvolto o indagato”

Nessun coinvolgimento di dirigenti dell'Inter

Di
Francesco Mario Fontana
-
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inter calcio
GIUSEPPE MAROTTA PENSIEROSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Inter estranea ai fatti, la conferma della Procura di Milano

Come riporta sportmediaset: “L’Inter e i suoi dirigenti non sono indagati nell’ambito dell’inchiesta per frode sportiva. Lo si apprende da fonti qualificate della Procura di Milano. Le persone iscritte nel fascicolo d’indagine sono tutte legate al mondo arbitrale e le partite finite nel mirino del pm Maurizio Ascione sono quattro o cinque e non sono di questo campionato. L’inchiesta è iniziata oltre un anno fa”. Un chiarimento e precisazione che sembra spegnere sul nascere polemiche e possibili coinvolgimenti dell’Inter, si attendono aggiornamenti.

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