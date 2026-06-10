Il calciomercato Inter dopo aver scaldato i motori nelle settimane passate, adesso è pronto ad accelerare verso nuove trattative. A Viale della Liberazione il piede sull’acceleratore per concludere trattative con Provedel, Atta e Solet.

Calciomercato Inter, pronti a mettere a segno tre colpi in pochi giorni

A dare conferma sulla trattativa Solet è il ds dell’Inter Piero Ausilio, il quale, nei giorni scorsi ha dichiarato: “Faremo sicuramente un difensore e Solet è uno di quelli che stiamo seguendo. Sicuramente ci presenteremo con un bel difensore a inizio ritiro”. Per rafforzare il reparto arretrato il nome che piace da tempo è Oumar Solet. L’Inter ha iniziato già la trattativa con l’Udinese. Il dirigente dei friulani Gianluca Nani si è incontrato con Ausilio. Per il francese classe 2000 l’Udinese chiede 25 milioni di euro, l’Inter punta a chiudere per 20-22 milioni più bonus con la formula del prestito con obbligo di riscatto al primo punto fatto dopo il primo di febbraio 2027. I due dirigenti non si sono limitati a parlare solo di Solet, Ausilio e Nani hanno parlato anche di Atta, che vale oltre 20 milioni di euro. Il francese rappresenta un piano B per il centrocampo, perché il primo obiettivo per la mediana resta Curtis Jones. Considerando gli ostacoli per arrivare al giocatore inglese, l’Inter pensa di chiudere con Atta.

L’Inter avanza anche nella trattativa per Provedel. I nerazzurri hanno in programma nelle prossime ore un incontro con l’agente di Ivan Provedel, che arriverebbe come vice di Martinez. L’estremo difensore è in scadenza con la Lazio a giugno 2027. Le due parti definiranno i termini dell’accordo, un contratto triennale con l’Inter pronta a versare 2-3 milioni nelle casse di Lotito, mentre al momento la Lazio ne vorrebbe 4-5.