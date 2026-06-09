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martedì, Giugno 9, 2026
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Calciomercato Inter, occhi su Arthur Atta: avviati i primi sondaggi per la fattibilità dell’affare

Di
Anna Rosaria Iovino
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udinese calcio
ARTHUR ATTA ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Inter sposta l’attenzione su un altro giocatore dell’Udinese, oltre a Omar Solet. I nerazzurri sono interessati fortemente a Arthur Atta.

Calciomercato Inter, sondaggi per Arthur Atta dell’Udinese

Il calciomercato Inter continua a sondare il terreno per i nuovi giocatori da portare ad Appiano Gentile. Da tempo i nerazzurri sono sulle tracce di Oumar Solet, non è una novità, il giocatore piace da diversi anni ai dirigenti di Viale della Liberazione. Il difensore franco-ivoriano, classe 2000, non è l’unico giocatore dell’Udinese entrato nel mirino dei campioni d’Italia, ma ci sarebbe anche Arthur Atta, altro pezzo da novanta della società friulana.

Per Arthur Atta, 23 anni, fantasista dell’Udinese, l’Inter ha già richiesto le prime informazioni di fattibilità per l’affare. Il giocatore, grazie alla stagione appena finita, è stato bravo a mettersi in mostra, rientrando così nel mirino di parecchi club. Intanto la società nerazzurra inizia il pressing per portare Atta alla corte di Chivu.

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