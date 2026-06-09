Il calciomercato Inter da un po’ ripete solo il nome di Palestra. Il giocatore dell’Atalanta, che nella scorsa stagione ha brillato con la maglia del Cagliari, è pronto al grande passo, giocare in una big. L’Inter ci prova, mettendo sul tavolo dell’Atalanta la propria offerta, i bergamaschi rifiutano. La Dea alza l’asticella.

Calciomercato Inter, l’Atalanta fa muro per Palestra, offerta nerazzurra rifiutata

Palestra oggi è uno dei talenti più in voga del panorama italiano. L’Inter non ha intenzione di lasciarselo scappare, ha individuato in Palestra il rinforzo ideale per la fascia destra, soprattutto in vista dell’addio di Dumfries, che va verso il Real Madrid.

La società della Dea valuta il suo giocatore 55 milioni di euro bonus inclusi. L’Inter ha formulato finora una sola offerta ufficiale, dal valore di 40 milioni più 3 di bonus e non ha ancora effettuato alcun rilancio. Per ora. L’Atalanta non ha intenzione di fare sconti, l’Inter deve riformulare la proposta se non vuole rischiare di perdere l’occasione per portare Palestra ad Appiano, ma soprattutto per non ripetere un caso Lookman. Cristian Chivu apprezza moltissimo Palestra, giocatore duttile che può essere utilizzato come terzino destro o esterno a tutta fascia. Molto gradito anche per velocità, corsa con e senza palla, cross precisi, visione di gioco e affondi e, non per ultimo, sa saltare l’uomo.