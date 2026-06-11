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giovedì, Giugno 11, 2026
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Calciomercato Inter, restyling difesa: si parte con Solet, poi Provedel

Di
Anna Rosaria Iovino
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udinese calcio
UNO SCATTO DI OUMAR SOLET ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Inter inizia dalla difesa. I nerazzurri hanno bisogno di un portiere e di nuovi difensori, così a Viale della Liberazione, i dirigenti, sono concentrati prima sul reparto arretrato. L’operazione più avanzata è quella di Solet, poi i nerazzurri penseranno al nuovo portiere, individuato in Ivan Provedel.

Calciomercato Inter, si parte con Solet, poi Provedel

Il primo obiettivo dell’Inter per questa sessione di mercato estiva si chiama Omar Solet. Le intenzioni dell’Inter di portare il centrale dell’Udinese a Milano, sono note da tempo. Il giocatore colmerebbe il vuoto lasciato da Acerbi e Darmian. La trattativa è già in fase avanzata con il club friulano, potrebbe raggiungersi un’intesa a breve.

Per la porta, con l’uscente Yann Sommer ad Appiano si è libereto uno slot. Josep Martinez che, dopo due anni di apprendistato è diventato primo portiere, ha bisogno di un vice. A fargli da vice, secondo i piani del club nerazzurro potrebbe essere Ivan Provedel della Lazio. Ma non è detto che sarà facile, anche perché Provedel dovrebbe lasciare la titolarità ed un anno di contratto a circa 2 milioni di euro, più di quanto l’Inter sia disposta e in un certo senso anche costretta a mettere sul piatto. Le due parti si incontreranno oggi per valutare la fattibilità dell’operazione. L’Udinese chiede una cifra superiore ai 25 milioni per il difensore francese, i nerazzurri hanno messo sul piatto 6 milioni per il prestito. La trattativa continua.

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