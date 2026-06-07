Calciomercato Milan: su Maignan c’è il Chelsea

Il Milan ha messo in vendita alcuni dei suoi uomini migliori, ed oltre a Leao che cambierà sicuramente maglia, anche Maignan sarà messo sul mercato, così dopo 5 stagioni in rossonero Magic Mike lascerà Milano ed i suoi tifosi.

Su Maignan è entrato prepotentemente il Chelsea che vorrebbe tesserare il giocatore, la richiesta del Milan è di circa 50 milioni che probabilmente sembrano eccessivi per un giocatore trentenne ma comunque valido, se il club rossonero abbassasse di poco le pretese potrebbe salutarlo dopo i mondiali. Ricordiamo che Maignan era già stato nel mirino del club londinese nelle scorse finestre di calciomercato, ed ora potrebbe davvero essere giunto il momento dell’addio.