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domenica, Giugno 7, 2026
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Calciomercato Milan: su Maignan c’è il Chelsea

Di
Salvatore Ciotta
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serie a tim 2023 2024: lazio vs milan
LA GRINTA DI MIKE MAIGNAN CHE PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Milan ha messo in vendita alcuni dei suoi uomini migliori, ed oltre a Leao che cambierà sicuramente maglia, anche Maignan sarà messo sul mercato, così dopo 5 stagioni in rossonero Magic Mike lascerà Milano ed i suoi tifosi.

Su Maignan è entrato prepotentemente il Chelsea che vorrebbe tesserare il giocatore, la richiesta del Milan è di circa 50 milioni che probabilmente sembrano eccessivi per un giocatore trentenne ma comunque valido, se il club rossonero abbassasse di poco le pretese potrebbe salutarlo dopo i mondiali. Ricordiamo che Maignan era già stato nel mirino del club londinese nelle scorse finestre di calciomercato, ed ora potrebbe davvero essere giunto il momento dell’addio.

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