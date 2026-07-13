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lunedì, Luglio 13, 2026
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Calciomercato Milan, Amorim chiama il suo pupillo: Mazraoui, terzino destro dello United

Di
Anna Rosaria Iovino
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1002
serie a enilive 2024 2025: lazio vs milan
IL PROPRIETARIO DEL MILAN GERRY CARDINALE E L’AMMINISTRATORE DELEGATO GIORGIO FURLANI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Milan avanza a vele spiegate per accontentare il neo tecnico portoghese e le sue richieste. La nuova stagione rossonera servirà da ricostruzione e la società ha intenzione di assecondare alla meglio le richieste del tecnico per rinforzare il Diavolo. Tra le idee del portoghese spunta Mazraoui.

Calciomercato Milan, Amorim vuole Mazraoui sulla fascia al posto di Estupinian

Il Milan si concentra in questa fase di mercato soprattutto sugli esterni. In uscita i rossoneri metteranno tutti gli esuberi, con le cessioni si potranno fare nuove entrate e, in arrivo potrebbe esserci un incastro che potrebbe far sorridere il nuovo allenatore Ruben Amorim. Vicino ai saluti spunta Pervis Estupinan, se il Milan dovesse riuscire a piazzarlo sul mercato, si aprirebbe lo spiraglio economico che aprirebbe le porte a Nouassair Mazraoui dal Manchester United.

Con l’addio ad  Estupinan si libera il posto per accogliere Mazraoui dai Red Devils. Il portoghese è stato chiaro con la dirigenza del Diavolo, chiedendo l’esterno marocchino come rinforzo, tant’è che i contatti con gli agenti del giocatore sono già partiti. Dopo aver contattato gli agenti e convinto il giocatore a venire al Milan, bisognerà formalizzare un’offerta al Manchester United. Mazraoui, 29 anni a novembre, nelle esperienze, conta anche Ajax e Bayern Monaco oltre che i Red Devils. Amorim può schirarlo come terzino destro, da difensore centrale e addirittura da centrocampista.

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