Calciomercato Milan, Amorim vuole Mazraoui sulla fascia al posto di Estupinian

Il Milan si concentra in questa fase di mercato soprattutto sugli esterni. In uscita i rossoneri metteranno tutti gli esuberi, con le cessioni si potranno fare nuove entrate e, in arrivo potrebbe esserci un incastro che potrebbe far sorridere il nuovo allenatore Ruben Amorim. Vicino ai saluti spunta Pervis Estupinan, se il Milan dovesse riuscire a piazzarlo sul mercato, si aprirebbe lo spiraglio economico che aprirebbe le porte a Nouassair Mazraoui dal Manchester United.

Con l’addio ad Estupinan si libera il posto per accogliere Mazraoui dai Red Devils. Il portoghese è stato chiaro con la dirigenza del Diavolo, chiedendo l’esterno marocchino come rinforzo, tant’è che i contatti con gli agenti del giocatore sono già partiti. Dopo aver contattato gli agenti e convinto il giocatore a venire al Milan, bisognerà formalizzare un’offerta al Manchester United. Mazraoui, 29 anni a novembre, nelle esperienze, conta anche Ajax e Bayern Monaco oltre che i Red Devils. Amorim può schirarlo come terzino destro, da difensore centrale e addirittura da centrocampista.