Calciomercato Serie A: il Monza sonda Gilardino ma anche Di Francesco, Como su Kaiki, Ekuban saluta il Genoa

Il Monza oggi darà l’addio a Bianco che sarà libero di firmare con il Pisa, i brianzoli sono già al lavoro per il successore che potrebbe essere Gilardino ex Pisa ma anche Di Francesco che non è sicuro di rimanere a Lecce.

Il Como è una delle società più attive sul mercato, per la prossima partecipazione alla Champions League servono giocatori di livello e per questo è imminente l’arrivo di Kaiki terzino brasiliano attualmente in forza al Cruzeiro.

Il genoa saluta l’attaccante Ekuban, per la successione si pensa a Elias Havel, attaccante dell’Hartberg attualmente in prestito dal Lask, al Torino piace per il ruolo di portiere Montipò che nella scorsa stagione ha militato nel Verona. Infine il Sassuolo spinge per avere Liberali dal Catanzaro, l’eventuale cessione consentirà al Milan di incassare il 50% dell’operazione.