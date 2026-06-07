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domenica, Giugno 7, 2026
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Calciomercato Inter, parola ad Ausilio: “Per ogni big che partirà, ne arriverà un altro”

Non solo cessioni, Ausilio promette grandi colpi

Di
Francesco Mario Fontana
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Marotta e Ausilio
GIUSEPPE MAROTTA E PIERO AUSILIO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Dopo l’addio di Dumfries, il ds Ausilio fa chiarezza sul mercato dell’Inter

Ausilio ha le idee chiare, nessuna paura, il mercato dell’Inter sarà da top club e per vincere. L’addio di Dumfries, le voci sul futuro di Calhanoglu chiedono chiarezza. Ecco le parole del dirigente interista: “Sarà come gli ultimi, un mercato fatto con attenzione. Non si devono illudere le persone, non si può comprare tutto quello che si vuole. Dumfries andrà via avendo esercitato la clausola. Posso tranquillizzare tutti i tifosi: per ogni giocatore importante che andrà via, ne arriverà uno altrettanto importante. Vogliamo fare una squadra competitiva, senza nascondersi: se pensi di lottare per vincere, sarai competitivo. E questo è quello che farà l’Inter e lo possiamo garantire”.

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