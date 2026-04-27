Flaminia sbaglia strada e l’Udinese ne approfitta. Finisce 3-3 all’Olimpico

Partita spettacolare all’Olimpico con mille emozioni nel finale, 3-3 pirotecnico con doppietta di Atta.
Inizia male per la Lazio,l’Aquila Flaminia si perde in volo ed atterra tra il pubblico anche se poi ritroverà la strada maestra. Udinese in vantaggio al 18′ con Ehzibue con un tiro che si insacca all0incrocio dei pali. Nella ripresa al 5′ arriva il pareggio dei biancocelesti con Pellegrini che da azione di calcio d’angolo. di collo insacca all’incrocio dei pali. Zaniolo al 32′ si divora un gol incredibile da zero metri, ed il solito Pedro al 35′ segna la rete del sorpasso con un tiro a giro su cui Okoye non può niente. Al 40′ Atta segna con un tap in la rete del pareggio, su azione iniziata da Zaniolo. Sempre Atta al 93′ segna il sorpasso bianconero, ma nell’ultima azione Maldini segna il 3-3 finale.
Il tabellino
Lazio-Udinese 3-3
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini (dal 38′ st Nuno Tavares); Basic, Patric, Taylor; Cancellieri (dal 20′ st Isaksen), Dia (dal 1′ st Pedro), Noslin (dal 32′ st Maldini). A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Rovella, Belahyane, Przyborek, Pedro, Isaksen, Maldini, Ratkov. Allenatore: Sarri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (dal 23′ st Buksa), Piotrowski (dal 20′ st Miller), Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller, Vinciati. Allenatore: Runjaic.
Reti: al 18′ pt Ehzibue, al 5′ st Pellegrini Lu., al 35′ st Pedro, al 40′ st Atta, al 48’st Atta, al 50/ st Maldini
Ammonizioni: Cancellieri, Pellegrini
Recupero: 1′ pt