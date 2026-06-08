Il calciomercato Lazio vira verso la Premier League e mette nel mirino un giocatore del West Ham. La dirigenza biancoceleste sta lavorando per arrivare all’attaccante Pablo Felipe.

Calciomercato Lazio, Pablo Felipe per l’attacco di Rino Gattuso

A Formello i lavori in corso per la nuova stagione sono già iniziati. La squadra, affidata a Gennaro Gattuso, il quale ha già iniziato a delineare le proprie priorità in vista della sessione estiva di mercato, ha le idee chiare sul modulo: il suo collaudato 4-2-3-1. Per poter affrontare alla meglio la stagione che verrà, il tecnico ha anche qualche necessità di mercato. Tra le richieste di Gattuso, c’è quella di un nuovo centravanti capace di garantire fisicità e tanti gol.

In virtù delle richieste del tecnico, la dirigenza si è messa sulle tracce di Pablo Felipe, attaccante ventiduenne di proprietà del West Ham. Il giocatore portoghese era già stato seguito con grande attenzione dal direttore sportivo di Formello durante lo scorso mercato invernale, prima che gli inglesi decidessero di investire ben 25 milioni di euro per strapparlo al Gil Vicente. Adesso che il West Ham è retrocesso, la situazione potrebbe andare in vantaggio alla Lazio. La società di Lotito vanta ottimi rapporti con la dirigenza britannica dopo la felice conclusione dell’affare che portò Valentín Castellanos nella Capitale. Al momento si registra solo la formale proposta recapitata da Jorge Mendes sulla scrivania di Claudio Lotito, non si registrano ancora contatti ufficiali o riscontri concreti tra i due club.