Il calciomercato Lazio, dopo aver identificato il nuovo tecnico, ha intrapreso anche la strada delle entrate ad alta velocità. Rino Gattuso ha le idee chiare sul mercato e ha fatto sapere al presidente Lotito quali sono le proprie necessità per affrontare la stagione in arrivo.

Calciomercato Lazio, tutti i nomi fatti da Gattuso alla dirigenza biancoceleste

A Formello è andato in scena un summit di mercato per la Lazio del futuro, con Rino Gattuso a rapporto con il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani per tracciare le linee guida della campagna acquisti estate 2026. L’ex ct della Nazionale ha espresso le sue priorità, volte soprattutto a colmare i vuoti lasciati dalle partenze dei big, a partire dall’ultimo, Alessio Romagnoli.

Gattuso ha chiesto di spingere il mercato verso cinque pedine fondamentali: due difensori centrali, un centrocampista di rottura, un esterno d’attacco e un centravanti di peso. La dirigenza biancoceleste si è messa già al lavoro. L’ex Milan ha consegnato anche una lista di profili ai quali è maggiormente interessato. Nella lista figurano: Diego Coppola, attualmente in forza al Brighton e Fabio Chiarodia del Borussia Mönchengladbach. Per l’attacco, invece, Sebastiano Esposito, che indossa la maglia del Cagliari, e Roberto Piccoli, giovanissimo della Fiorentina. Nella lista di Gattuso ci sono anche giocatori stranieri: Diogo Leite e Sergi Domínguez e il bomber Santiago Giménez.