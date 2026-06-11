Il calciomercato Lazio si guarda intorno per trovare nuovi giovani talenti. Il mirino dei biancocelesti è arrivato fino in Germania, sponda Bayern Monaco, dove la società di Formello ha messo gli occhi su Jonathan Asp.

Calciomercato Lazio, nuovo talento nel mirino: Jonathan Asp del Bayern Monaco

Oramai noto che alla Lazio di cercano nuovi talenti su cui puntare e di creare un’ambiente fatto di talento, tecnica e giovane età. Questa è la strategia decisa per il futuro della Lazio. A tal proprosito, l’ultimo nome inserito nella lista dei desideri arriva direttamente dalla Germania: Jonathan Asp del Bayern Monaco. A dare notizia è il portale danese Bold, secondo il quale la società capitolina avrebbe avviato una fitta trattativa con i bavaresi per assicurarsi le prestazioni sportive di Jonathan Asp.

I primi contatti tra le due parti ci sono già stati, inoltre sembrano essere anche molto positivi, confermando la volontà di accelerare i tempi e chiudere la trattativa. Asp è un trequartista moderno, non solo dotato di grande tecnica e visione di gioco, ma anche giovane, classe 2006. Nonostante sia di proprietà del Bayern, la scorsa stagione si è fatto valere con la maglia del Grasshoppers, club che milita nel massimo campionato svizzero. In Svizzera, il giocatore ha dimostrato le sue qualità, che non sono passate inosservate. In una stagione, condita da 40 presenze, ha messo a segno 9 gol e 6 assist. A Formello sono pronti a metterlo sotto contratto per regalare alla Lazio di Gattuso un nuovo giovane talento.