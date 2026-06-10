Il calciomercato Lazio sonda il terreno per il nuovo centravanti. Rino Gattuso ha bisogno di un centravanti di sfondamento. La Lazio ha bisogno di ripartire alla grande e di farlo con un reparto offensivo che faccia gol. Per il futuro dell’attacco spuntano due nomi: Santiago Giménez e Jhon Duran.

Calciomercato Lazio, nel mirino Santiago Giménez e Jhon Duran

La sessione estiva della Lazio entra nel vivo e le indiscrezioni di mercato sui futuri innesti per la squadra di Gattuso iniziano a farsi spazio. Notizie interessanti sulle dinamiche del calciomercato Lazio. La dirigenza di Formello è al lavoro per completare il reparto avanzato, reparto che necessità di rinforzi. Lotito e Fabiabi stanno effettuando vari sondaggi per valutare le migliori opportunità offerte dalle trattative.

Uno degli ultimi profili accostati con insistenza ai biancocelesti è Santiago Giménez, che riscuote anche un notevole gradimento. Il Milan, alle prese con una situazione societaria alquanto complessa, al momento non è ancora in grado di avviare trattative di cessioni. Prima di dare via ad una vera trattativa occorrerebbe chiarire la disponibilità del calciatore al trasferimento e l’apertura dei rossoneri alla formula del prestito.

Un altro nome accostato alla Lazio è quello di John Duran. Il centravanti rientrerà all’Al-Nassr dopo l’esperienza in prestito allo Zenit. Il club arabo è aperto al prestito, così come il giocatore, pronto per un trasferimento a titolo temporaneo, sebbene la concorrenza internazionale sia folta, quindi non una trattativa facile. Le caratteristiche della punta piacciono alla dirigenza, ma l’ostacolo resta l’ingaggio in doppia cifra. I dirigenti biancocelesti pronti a sondare il terreno anche con gli arabi per far arrivare in capitale un centravanti di lusso.