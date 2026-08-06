Calciomercato Roma, definito l’arrivo di Molina | Le cifre dell’operazione

La Roma ha definito uno dei colpi più importanti della propria estate. Dopo settimane di valutazioni sulla corsia destra, la dirigenza giallorossa ha raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid per Nahuel Molina, che salvo sorprese vestirà la maglia della Roma nella prossima stagione. Per assicurarsi il vicecampione del mondo con l’Argentina, il club capitolino verserà 18 milioni di euro, bonus compresi, chiudendo un’operazione ritenuta prioritaria per rinforzare la fascia.

Classe 1998, Molina arriva nella Capitale dopo le esperienze con Udinese e Atletico Madrid, club con cui ha disputato le ultime stagioni ai massimi livelli del calcio europeo. Esterno moderno, capace di abbinare qualità offensive e affidabilità difensiva, rappresenta il profilo individuato dalla Roma per aumentare profondità, intensità e spinta sulla corsia destra. Le parti hanno trovato l’intesa definitiva e l’argentino è ormai pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A.

L’operazione è maturata dopo un lungo lavoro della dirigenza sul mercato degli esterni. Il primo nome seguito con decisione era Givairo Read, talento del Feyenoord, per il quale la Roma aveva presentato un’offerta da 28 milioni di euro, avvicinandosi alla richiesta iniziale di 30 milioni. Il club olandese ha però cambiato posizione, alzando la valutazione fino a 35 milioni, cifra che ha spinto i giallorossi a interrompere la trattativa.

Nel corso delle ultime settimane la Roma aveva effettuato anche un tentativo per Djed Spence, senza però trovare i margini per trasformare l’interesse in una vera operazione. A quel punto la scelta è ricaduta definitivamente su Nahuel Molina, profilo che metteva d’accordo area tecnica e società sia per caratteristiche sia per esperienza internazionale.