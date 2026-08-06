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giovedì, Agosto 6, 2026
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Calciomercato Serie B: Pittarello ad un passo dal Pisa, Sampdoria su Montipò

Il punto sulla Serie B

Di
Salvatore Ciotta
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L’URLO DI LORENZO MONTIPO’ ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Pisa è ad un passo dall’acquisto di Pittarello attaccante del Catanzaro, le due società stanno trattando ma ormai la fumata bianca è vicina con un contro del cartellino che si avvicina ai 2,5 milioni di euro, mentre con il giocatore c’era già una intesa di massima da giorni. Il Pisa dopo questa operazione andrà alla ricerca di un difensore centrale, di un centrocampista con Correia della Juve Stabia e Bandinelli dello Spezia in cima alle preferenze, come seconda punta la società nerazzurra pensa ad un mister X, un nome mai uscito fino ad oggi.

La Sampdoria per il ruolo di portiere pensa a Montipò, il Benevento tratta Luigi Cherubini, l’Avellino è molto vicino al portiere Cinquegrano, mentre l’Arezzo ha definito l’arrivo in prestito del centrocampista Kevin Leone dal Sassuolo.

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