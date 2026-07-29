Calciomercato Serie B: il Palermo ufficializza Barba, Pisa su Adorante e Zanon, Mulattieri al Verona

Il Palermo piazza il colpo per la difesa, pochi minuti fa è stato ufficializzato l’ingaggio di Barba giocatore svincolato dopo l’esperienza nel campionato indonesiano, per lui contratto di un anno con opzione di rinnovo. Il club rosanero ha anche definito l’arrivo di Vavassori dall’Atalanta, che verrà ufficializzato nelle prossime ore.

Il Pisa ha alzato il pressing sull’esterno Zanon della Carrarese, mentre per l’attacco piace Adorante che al momento sta recuperando dalla recente operazione, ma nonostante ciò il club nerazzurro vuole tesserare per poi averlo a disposizione ad Ottobre.

Infine il Verona è ai dettagli per Mulattieri del Sassuolo, l’Arezzo ha ufficializzato Cagnano dall’Avellino, mentre il Sudtirol è molto vicino al Burnete del Lecce.