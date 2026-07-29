Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
mercoledì, Luglio 29, 2026
Home Serie B Calciomercato Serie B: il Palermo ufficializza Barba, Pisa su Adorante e Zanon,...

Calciomercato Serie B: il Palermo ufficializza Barba, Pisa su Adorante e Zanon, Mulattieri al Verona

Di
Salvatore Ciotta
-
1024
News Calciomercato

Il Palermo piazza il colpo per la difesa, pochi minuti fa è stato ufficializzato l’ingaggio di Barba giocatore svincolato dopo l’esperienza nel campionato indonesiano, per lui contratto di un anno con opzione di rinnovo. Il club rosanero ha anche definito l’arrivo di Vavassori dall’Atalanta, che verrà ufficializzato nelle prossime ore.

Il Pisa ha alzato il pressing sull’esterno Zanon della Carrarese, mentre per l’attacco piace Adorante che al momento sta recuperando dalla recente operazione, ma nonostante ciò il club nerazzurro vuole tesserare per poi averlo a disposizione ad Ottobre.

Infine il Verona è ai dettagli per Mulattieri del Sassuolo, l’Arezzo ha ufficializzato Cagnano dall’Avellino, mentre il Sudtirol è molto vicino al Burnete del Lecce.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598