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mercoledì, Agosto 5, 2026
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Calciomercato Serie B: Pittarello molto vicino al Pisa, Vogliacco alla Cremonese, Palermo via alle cessioni

Il punto sulla Serie B

Di
Salvatore Ciotta
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News Calciomercato

Il Pisa è molto vicino all’acquisto dell’attaccante Pittarello dal Catanzaro, c’è già intesa di massima con il giocatore, mentre con il club giallorosso si chiude ad una cifra intorno ai due milioni di euro ed eventuali bonus. Il Catanzaro per sostituire Pittarello pensa a Di Nardo del Pescara che però è anche nel mirino della Sampdoria.

La Cremonese ha praticamente definito l’ingaggio del difensore Vogliacco dal Genoa, mentre il Palermo dopo aver piazzato il colpo Strefezza ha la lista over piena e deve cedere prima di poter aggiungere il vice Pohjanpalo.

Infine la Juve Stabia ha ufficializzato Maggioni dal Mantova, io Sudtirol ha chiuso per Bjarkason dal Venezia, il Cesena ha chiuso per Fiori dal Mantova.

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