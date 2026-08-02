Calciomercato Serie B: Modena e Pisa su Artistico, Iaccarino verso Arezzo

Modena e Pisa si contendono l’attaccante della Lazio Artistico, che Gattuso al momento non lascia andar via perchè lo ritiene elemento di valore per la prossima stagione. I Canarini sondano anche la pista Di Nardo del Pescara, mentre il club nerazzurro come raccontato qualche giorno fa pensa a Gabrielloni del Como ma anche ad Adorante del Venezia.

L’Arezzo attende il via libera del Napoli per abbracciare Iaccarino, il Catanzaro ha ufficializzato Pafundi dall’Udinese e Ruggero dallo Spezia, il Vicenza segue Davide Stuckler, Luca Moro e Alvin Okoro, infine Benevento e Sampdoria si contendono l’attaccante Pierini.