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domenica, Agosto 2, 2026
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Calciomercato Serie B: Modena e Pisa su Artistico, Iaccarino verso Arezzo

Il punto sul calciomercato di Serie B

Di
Salvatore Ciotta
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Modena e Pisa si contendono l’attaccante della Lazio Artistico, che Gattuso al momento non lascia andar via perchè lo ritiene elemento di valore per la prossima stagione. I Canarini sondano anche la pista Di Nardo del Pescara, mentre il club nerazzurro come raccontato qualche giorno fa pensa a Gabrielloni del Como ma anche ad Adorante del Venezia.

L’Arezzo attende il via libera del Napoli per abbracciare Iaccarino, il Catanzaro ha ufficializzato Pafundi dall’Udinese e Ruggero dallo Spezia, il Vicenza segue Davide Stuckler, Luca Moro e Alvin Okoro, infine Benevento e Sampdoria si contendono l’attaccante Pierini.

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