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martedì, Agosto 4, 2026
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Calciomercato Serie B: Strefezza al Palermo, Moro verso Padova, Pisa pressing su Pittarello

Il punto sulla Serie B

Di
Salvatore Ciotta
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Strefezza
STREFEZZA E ASSAN CEESAY ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Indubbiamente il colpo di questo scorcio di calciomercato estivo lo ha piazzato il Palermo, con Strefezza che dall’Olympiakos si trasferirà in Sicilia a titolo definitivo con conto del cartellino di 5 milioni di euro. Con questa operazione si chiude definitivamente il tormentone Moreo-Palermo, che con l’ex Brescia che dovrà trovarsi altra sistemazione in A o in B. Il Pisa ha chiesto informazioni al Catanzaro su Pittarello, ma il costo del cartellino di 2,5 milioni è ritenuto eccessivo dal club nerazzurro che proverà a riformulare una nuova offerta, anche se sulo sfondo ci sono sempre le trattative che riguardano Artistico e Adorante.

Infine il Padova è molto vicino a Moro del Sassuolo, la Cremonese è in corsa per Di Nardo del Pescara, la Virtus Entella ci prova per Langella del Cosenza, il Verona è molto vicino a Segre del Palermo.

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