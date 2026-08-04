Calciomercato Serie B: Strefezza al Palermo, Moro verso Padova, Pisa pressing su Pittarello

Indubbiamente il colpo di questo scorcio di calciomercato estivo lo ha piazzato il Palermo, con Strefezza che dall’Olympiakos si trasferirà in Sicilia a titolo definitivo con conto del cartellino di 5 milioni di euro. Con questa operazione si chiude definitivamente il tormentone Moreo-Palermo, che con l’ex Brescia che dovrà trovarsi altra sistemazione in A o in B. Il Pisa ha chiesto informazioni al Catanzaro su Pittarello, ma il costo del cartellino di 2,5 milioni è ritenuto eccessivo dal club nerazzurro che proverà a riformulare una nuova offerta, anche se sulo sfondo ci sono sempre le trattative che riguardano Artistico e Adorante.

Infine il Padova è molto vicino a Moro del Sassuolo, la Cremonese è in corsa per Di Nardo del Pescara, la Virtus Entella ci prova per Langella del Cosenza, il Verona è molto vicino a Segre del Palermo.