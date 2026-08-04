Calciomercato Inter, Diaby o Nico Gonzalez | La scelta per il nuovo esterno

L’Inter continua a muoversi su più fronti per completare la rosa in vista della nuova stagione. Dopo aver concentrato le proprie attenzioni sul reparto arretrato, dove Cristian Romero resta il grande obiettivo della dirigenza nerazzurra, il club valuta con attenzione anche il mercato degli esterni. L’addio di Denzel Dumfries ha infatti lasciato una casella scoperta sulle corsie e, prima della chiusura del mercato, la società punta a regalare a Cristian Chivu un profilo in grado di aumentare qualità e imprevedibilità sulla fascia destra. Come per il centrale argentino, però, anche l’eventuale investimento sull’esterno passerà inevitabilmente dalle uscite e dagli incastri economici che l’Inter riuscirà a costruire nelle prossime settimane.

Il nome che continua a raccogliere i maggiori consensi è quello di Moussa Diaby. L’esterno francese era già stato valutato concretamente durante la scorsa sessione invernale e resta uno degli obiettivi più caldi della dirigenza. La trattativa, tuttavia, è strettamente legata alla possibilità di inserire una contropartita tecnica nell’operazione. L’affare potrebbe diventare realmente percorribile soltanto se l’Al Ittihad accettasse di inserire nell’accordo uno tra Kristjan Asllani e Benjamin Pavard, oltre a un conguaglio di 18 milioni di euro. Senza questo tipo di formula, il peso del cartellino e soprattutto l’elevato ingaggio del giocatore renderebbero l’operazione estremamente complicata.

Sul tavolo della dirigenza nerazzurra è tornata anche l’idea Nico Gonzalez. L’argentino rappresenta un profilo apprezzato, ma la posizione della Juventus è chiara: il club bianconero, almeno ad oggi, valuta esclusivamente offerte a titolo definitivo e non ha intenzione di aprire a una cessione in prestito. Per questo motivo la pista resta sullo sfondo, mentre Diaby continua a essere il nome più concreto per rinforzare le corsie dell’Inter.