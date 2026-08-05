Milan-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Ecco le probabili formazioni di Milan-Inter, in campo oggi alle 13 ora italiana:

MILAN (3-5-2): Terraciano; De Winter, Gabbia, Gila; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Ricci, Bartesaghi; Camarda, Goncalo Ramos. All. Amorim

INTER (3-5-2): J.Martinez; Stones, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Iddrissou. All. Chivu

L’amichevole di Perth tra Milan e Inter sarà visibile in diretta su Sky Sport e su Dazn. La partita sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.