Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
mercoledì, Agosto 5, 2026
Home Serie A Juventus News Chelsea-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Chelsea-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in TV

La Juventus incontra il Chelsea

Di
Salvatore Ciotta
-
388
juventus calcio
LUCIANO SPALLETTI SORRIDENTE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Ecco le probabili formazioni di Juve-Chelsea, in campo alle 13:30 ora italiana:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Miretti, Boga; Milik. All. Spalletti.

CHELSEA (4-2-3-1): Sharman-Lowe; Palestra, Fofana, Colwill, Hato; Essugo, Lavia; Estevao, Palmer, Gittens; Joao Pedro. All. Xabi Alonso

La partita tra Juve e Chelsea sarà visibile su Dazn e Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn e sul sito della Juventus

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598