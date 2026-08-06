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venerdì, Agosto 14, 2026
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Calciomercato Napoli, De bruyne verso l’Inter Miami? | La situazione

Le ultime sul futuro del belga

Di
Andrea Vantaggiato
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712
serie a enilive 2025 2026: napoli vs cagliari
LA GRINTA DI KEVIN DE BRUYNE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Calciomercato Napoli, nessuna offerta americana per De Bruyne

Il futuro di Kevin De Bruyne è tornato al centro delle indiscrezioni di mercato. Nelle ultime ore il nome del centrocampista del Napoli è stato accostato all’Inter Miami, alimentando le voci su un possibile trasferimento negli Stati Uniti. Da quanto raccolto dalla nostra redazione, però, lo scenario descritto è privo di riscontri concreti: tra il club della Florida e il calciatore non esiste alcuna trattativa.

Non risultano contatti tra le società, offerte presentate al Napoli o dialoghi avviati con l’entourage del belga. L’Inter Miami non ha mosso passi per De Bruyne e, allo stato attuale, il possibile approdo del centrocampista in MLS non rappresenta una pista di mercato. Anche le ricostruzioni secondo cui il giocatore avrebbe manifestato interesse verso questa destinazione non trovano conferma.

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