Il Napoli ricomincia vincendo, pratica Sassuolo archiviata grazie a Mctominay e De Bruyne

Il Napoli incassa i primi tre punti del campionato, il Sassuolo questa sera è stato ben poca cosa al cospetto della squadra di Conte. Ospiti che passano in vantaggio al 17′ con il solito Mctominay che di testa insacca un perfetto cross di Politano. Il Napoli potrebbe raddoppiare, ma traversa e palo fermano la squadra di Conte. Il raddoppio è servito al 57 con De Bruyne il cui cross prende una traiettoria imparabile per Turati. A dieci dal termine il Sassuolo rimane in dieci causa doppia ammonizione di Konè.

Il tabellino

Sassuolo-Napoli 0-2

MARCATORI: 17′ McTominay, 57′ De Bruyne (N)

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig (81′ Candé); Koné, Boloca, Lipani (73′ Fadera); Berardi, Pinamonti, Laurienté (81′ Ghion). In panchina: Satalino, Zacchi, Murić, Missori, Volpato, Mulattieri, Pieragnolo, Idzes, Moro, Alvarez, Pierini. Allenatore: Fabio Grosso

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka (81′ Gilmour); Politano (76′ Neres), Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca (81′ Lang). In panchina: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Ambrosino, Cheddira. Allenatore: Antonio Conte

ARBITRO: Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta

NOTE: AMMONITI: Lucca (N); Berardi, Koné (S)