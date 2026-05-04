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lunedì, Maggio 4, 2026
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Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 37^ giornata

Gli squalificati in Serie B

Di
Salvatore Ciotta
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Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 37^ giornata del campionato di Serie B:

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00

VERRETH Matthias (Bari): per avere, all’8° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una manata al petto un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMBROSINO DI BRUTTOPILO Giuseppe (Modena): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. BANDINELLI Filippo (Spezia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. FONTANAROSA Alessandro (Avellino): per avere, al 52° del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso l’operato arbitrale. GUIU VILANOVA Bernat (Virtus Entella): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADORANTE Andrea (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). BONETTI Simone (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). BRAUNÖDER Matthias (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). CALABRESE Nicolò (Carrarese): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione). CONTI Francesco (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). GYASI Emanuel (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). SANTORO Simone (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). VILLA Lorenzo (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

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