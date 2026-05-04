Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 37^ giornata

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 37^ giornata del campionato di Serie B:
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
VERRETH Matthias (Bari): per avere, all’8° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una manata al petto un calciatore della squadra avversaria.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMBROSINO DI BRUTTOPILO Giuseppe (Modena): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. BANDINELLI Filippo (Spezia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. FONTANAROSA Alessandro (Avellino): per avere, al 52° del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso l’operato arbitrale. GUIU VILANOVA Bernat (Virtus Entella): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ADORANTE Andrea (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). BONETTI Simone (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). BRAUNÖDER Matthias (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). CALABRESE Nicolò (Carrarese): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione). CONTI Francesco (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). GYASI Emanuel (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). SANTORO Simone (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). VILLA Lorenzo (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).