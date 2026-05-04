La Lazio si appresta a concludere una delle stagioni più difficili della sua storia. Quello che resta ancora in dubbio è il futuro di Maurizio Sarri. Intanto anche il calciomercato Lazio è ancora in bilico, le prossime settimane saranno decisive anche per capire come si potrà muovere la società.

Calciomercato Lazio, le condizioni di Sarri per restare a Formello

La stagione della Lazio è arrivata ad un finale a dir poco semplice. Mentre da un lato la rincorsa all’ottavo posto, dopo una stagione difficile, dall’altro lato c’è l’attesissima finale di Coppa Italia che mette in palio il pass per l’Europa League. Indubbiamente tra le incognite intorno all’ambiente di Formello resta anche quella sul futuro della panchina. Il futuro di Maurizio Sarri resta tutto da scrivere, indipendentemente dal successo o meno nella finale contro l’Inter.

Non a caso, proprio dopo la finale di Coppa Italia contro i nerazzurri, è previsto l’incontro tra il tecnico toscano, il presidente Claudio Lotito e il DS Angelo Fabiani. Nonostante un contratto che lega il Comandante ai biancocelesti per altri due anni, Maurizio Sarri non ha intenzione di guidare la squadra alle condizioni della stagione in corso e senza avere nessuna voce in capitolo sul versante mercato. L’ex Juve ha intenzione di avere risposte chiare, non ha intenzione di lasciare il club di Formello, ma esige di lavorare ad un progetto tecnico privo di ambiguità. Maurizio Sarri vuole un chiarimento sul budget, senza le incertezze che hanno caratterizzato le ultime sessioni di trattative.