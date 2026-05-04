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lunedì, Maggio 4, 2026
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Calciomercato Roma, attenzione al Barcellona: Ndicka nuovo obiettivo dei catalani

Di
Anna Rosaria Iovino
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roma calcio
EVAN NDICKA IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Roma si concentra anche intorno alle possibili uscite per consentire alla società di non incorrere nel fairplay finanziario. La società dei Friedkin deve rientrare nei parametri entro il 30 giugno di quest’anno. Entro quella data, la Roma, potrebbe consentire manovre di mercato poco gradite a tifosi e allenatore. Tra i nomi dei big in uscita c’è anche quello di Ndicka, appena entrato nel mirino del Barcellona.

Calciomercato Roma, Barcellona su Ndicka

Evan N’Dicka è nel mirino di numerose società, ma nelle ultime ore è finito nel radar del Barcellona. Il difensore della Roma è tra i profili valutati dal club blaugrana in vista della prossima sessione di mercato, dopo le attenzioni rivolte ad Alessandro Bastoni dell’Inter. A quanto pare, il nome di N’Dicka, è un’alternativa proprio al giocatore dell’Inter che, a quanto pare, non avrebbe nessuna intenzione di lasciare Appiano Gentile.

La stessa Inter, nei giorni scorsi, aveva mostrato interesse per il difensore della Roma, proprio in virtù di una partenza di Bastoni verso il club catalano. N’Dicka rappresenta un giocatore importante, essenziale, nello scacchiere giallorosso e di Gian Piero Gasprini. In capitale non hanno alcuna intenzione di privari della sua continuità di rendimento e le caratteristiche fisiche. Proprio queste ultime, lo rendono un profilo interessante a livello internazionale.

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