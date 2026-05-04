Il calciomercato Juventus ha indicazioni precise: acquisti mirati per rinforzare ogni reparto e costruire una rosa pronta a lottare per la vittoria del campionato. La Juve non cercherà solo giovani talenti, ma anche giocatori di esperienza. Proprio su chi ha l’esperienza giusta, in cima alla lista dei desideri ci sono due nomi: Alisson e Bernardo Silva.

Calciomercato Juventus, si cerca la leadership: Alisson e Bernardo Silva in pole

Tra la Juventus e Dusan Vlahovic continua il tira e molla per il rinnovo. Le due parti non ancora hanno trovato un accordo perché c’è discordia sulla questione economica. Se non dovesse trovarsi un accordo, molto probabilmente il serbo andrà via a fine stagione. Intanto che Dusan Vlahovic riesce a capire quale futuro intraprendere, anche perché Spalletti e la Juve hanno intenzione di trattenerlo, la società pensa anche al dopo.

Le intenzioni di Luciano Spalletti sono quelle di dare fiducia ad alcuni veterani, incluso Vlahovic, ma anche di portare due giocatori di esperienza, soprattutto per le gare importanti tra sfide di campionato e Champions League. I nomi che spiccano sono quelli di Bernardo Silva e Alisson. Due personalità di spicco che potrebbero assumere la leadership in bianconero. Qualità che quest’anno è venuta a mancare e che la Vecchia Signora necessita di avere in campo.