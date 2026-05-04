Roma-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Il 35esimo turno di Serie A Tim si chiude con il posticipo serale di Roma-Fiorentina. Il big match all’Olimpico andrà in scena oggi, 4 maggio 2026 alle ore 20:45. L’arbitro della gara sarà Zufferli.

Roma-Cremonese, probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, Vaz, Venturino, Angelino, Arena, Pisilli, El Shaarawy. Indisponibili: Pellegrini, Dovbyk, Ferguson, Zaragoza. Squalificati: El Aynaoui. Diffidati: Mancini.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Ranieri, Pongracic, Dodò; Ndour, Mandragora, Harrison, Fagioli, Gosens; Solomon; Gudmundsson. Allenatore: Vanoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Comuzzo, Rugani, Kouadio, Parisi, Fabbian, Brescianini, Fazzini, Pirrò, Braschi. Indisponibili: Balbo, Fortini, Kean, Lamptey, Piccoli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kean.

ARBITRO: Zufferli.

Roma-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming

Il match tra Gasperini e Vanoli, valevole per il posticipo della 34esima giornata di Serie A, andrà in onda alle 20:45 e sarà visibile in diretta tv sui canali dedicati di SkySport e Dazn. Allo stesso modo si potrà assistere alla gara in streaming mediante le applicazioni SkyGo o NOWTv