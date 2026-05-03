La Juventus sbatte contro il muro del Verona. finisce 1-1 allo Stadium con tanti rimpianti.

La Juventus sbatte contro il muro eretto dal Verona e non va oltre il pareggio allo Stadium, un punto che non serve ad allungare sulle dirette avversarie Como e Roma per la volata Champions. La squadra di Allegri è monocorde e lo schema consueto è quello di giocare sugli esterni, ma i giocatori del Verona raddoppiano costantemente sulle fasce e permettono poche occasioni da rete ai padroni di casa. Il Verona passa in vantaggio con Bowie al 34′ che in diagonale al volo batte Di Gregorio.

Nella ripresa la squadra di Spalletti cambia marcia e pareggia con Vlahovic su punizione al 61′. Spalletti cambia tutto l’attacco con Boga e Zhegrova che giocano sull’esterno, ma la più ghiotta occasione capita al 91′ con lo stesso Kosovaro che colpisce davanti a Montipò che manda miracolosamente sul palo. Il Verona nonostante la matematica retrocessione è riuscito comunque a portare a casa un buon pareggio, Juventus ancora una volta rimandata.

Il tabellino

Juventus-Hellas Verona 1-1

JUVENTUS: Di Gregorio M., Kalulu P., Bremer, Kelly L. (dal 35′ st Koopmeiners T.), McKennie W., Locatelli M., Thuram K. (dal 1′ st Vlahovic D.), Cambiaso A. (dal 30′ st Boga J.), Conceicao F. (dal 35′ st Zhegrova E.), Yildiz K., David J. (dal 24′ st Miretti F.). A disposizione: Adzic V., Boga J., Gatti F., Holm E., Koopmeiners T., Kostic F., Miretti F., Openda L., Perin M., Pinsoglio C., Vlahovic D., Zhegrova E. Allenatore: Spalletti L..

VERONA: Montipo L., Belghali R., Nelsson V., Edmundsson A., Frese M., Bradaric D. (dal 26′ st Slotsager T.), Akpa Akpro J., Gagliardini R., Bernede A. (dal 35′ st Harroui A.), Suslov T. (dal 26′ st Lovric S.), Bowie K.. A disposizione: Ajayi J., Cham F., Harroui A., Isaac, Lirola P., Lovric S., Perilli S., Sarr A., Slotsager T., Toniolo G., Vermesan I. Allenatore: Sammarco P..

Reti: al 17′ st Vlahovic D. (Juventus) al 34′ pt Bowie K. (Verona) .

Ammonizioni: al 33′ pt Locatelli M. (Juventus) al 5′ pt Gagliardini R. (Verona), al 31′ pt Frese M. (Verona), al 18′ st Bernede A. (Verona).