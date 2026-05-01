Serie B: i risultati della 37^ giornata. Venezia promosso in Serie A, Reggiana retrocessa in Serie C

Il Venezia dopo una sola stagione torna in Serie A meritatamente, campionato di Serie B sempre in controllo della squadra di Stroppa che oggi dopo il doppio vantaggio a La Spezia si fa raggiungere, ma il punto vale la promozione. Il Frosinone vince con il minimo scarto a Castellammare e si trova ad un solo punto dalla Serie A, basta una rete di Bracaglia nella ripresa per regalare i tre punti alla squadra di Alvini. Il Monza cade incredibilmente a Mantova ed ora la Serie A deve passare dalla lotteria dei playoff, mentre i virgiliani sono matematicamente salvi. Nelle altre gare il Bari batte 2-0 l’Entella e all’ultima giornata deciderà la sua sorte a Catanzaro, finisce 0-0 tra Carrarese e Cesena, l’Empoli batte 1-0 l’Avellino ma ancora non è salvo. LA reggiana perde 2-1 a Modena e retrocede in Serie C, la Sampdoria si salva grazie ad una rete di Abildgaard, mentre il Palermo batte 3-2 in rimonta il Catanzaro in una partita senza interessi di classifica.

I risultati

Bari-Virtus Entella 2-0

46’pt Moncini, 52’st Maggiore

Carrarese-Cesena 0-0

Empoli-Avellino 1-0

13’st Lovato

Juve Stabia-Frosinone 0-1

28’st Bracaglia

Mantova-Monza 3-2

23’pt Kouda (Ma), 35’pt Mancuso (Ma), 33’st Lucchesi (Mo), 43’st Mota (Mo), 50’st Benaissa-Yahia (Ma)

Modena-Reggiana 2-1

13’pt Zampano (M), 11’st Ambrosino (M), 21’st Vicari (R)

Padova-Pescara 1-0

49’st Pastina

Palermo-Catanzaro 3-2

3’pt e 32’pt Pittarello (C), 15′ Johnsen (P), 9’st aut. Nuamah (P), 41’st rig. Pohjanpalo (P).

Sampdoria-Südtirol 1-0

31’pt Abildgaard

Spezia-Venezia 2-2

7’pt Yeboah (V), 25’st Sagrado (V), 28’st Valoti (S), 45’st Artistico (S)