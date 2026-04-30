Serie B: le designazioni arbitrali della 37^ giornata

Di seguito le designazioni arbitrali relative alla 37^ giornata del campionato di Serie B:
BARI – VIRTUS ENTELLA h 15:00
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: FELICIANI
VAR: DIONISI
AVAR: CAMPLONE
CARRARESE – CESENA h 15:00
PERENZONI (foto)
PASCARELLA – LAGHEZZA
IV: BORTOLUSSI
VAR: SANTORO
AVAR: PAGANESSI
EMPOLI – AVELLINO h 15:00
LA PENNA
BARONE – LUCIANI
IV: DI MARCO
VAR: PICCININI
AVAR: SOZZA
JUVE STABIA – FROSINONE h 15:00
MARCENARO
ZINGARELLI – SCATRAGLI
IV: VOGLIACCO
VAR: PAIRETTO
AVAR: PRENNA
MANTOVA – MONZA h 15:00
SACCHI J. L.
IMPERIALE – REGATTIERI
IV: PERRI
VAR: GHERSINI (ON SITE STADIO D. MARTELLI PADOVA)
AVAR: GIUA (ON SITE STADIO D. MARTELLI PADOVA)
MODENA – REGGIANA h. 15:00
ABISSO
CAPALDO – GARZELLI
IV: TURRINI
VAR: BARONI
AVAR: MARINI
PADOVA – PESCARA h. 15:00
COLLU
GIUGGIOLI – GRASSO
IV: MASSARI
VAR: VOLPI (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
AVAR: MAGGIONI (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
PALERMO – CATANZARO h. 15:00
ALLEGRETTA
NIEDDA – SANTAROSSA
IV: ALOISE
VAR: MONALDI
AVAR: GUALTIERI
SAMPDORIA – SUDTIROL h 15:00
MARCHETTI
DI GIACINTO – GALIMBERTI
IV: BIANCHI
VAR: SERRA
AVAR: MANGANIELLO
SPEZIA – VENEZIA h 15:00
COLOMBO
MELI – ALASSIO
IV: RAPUANO
VAR: PRONTERA
AVAR: GARIGLIO