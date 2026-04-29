Il calciomercato Inter potrebbe regalare gradevoli sorprese nella sessione estiva. Sull’asse Roma-Milano, sembra che i nerazzurri non siano solo interessati a Koné, a quanto pare anche Ndicka è finito nel mirino della società di Viale della Liberazione.

Calciomercato Inter, dalla Roma non solo Koné, anche Ndicka nel mirino

In casa Roma la questione relativa al futuro di Evan Ndicka è ancora in bilico. I capitolini hanno bisogno di cedere per rientrare negli standard imposti dal fair play finanziario e, in tal senso, il difensore ivoriano sarebbe tra i sacrificabili in chiave mercato insieme a Koné e Svilar.

Non solo Koné nel mirino nerazzurro; l’Inter guarda in casa Roma anche in ottica difesa, inserendo nella lista dei prossimi acquisti anche Ndicka. Il giocatore francese, naturalizzato ivoriano, è stato individuato dalla dirigenza nerazzurra come possibile sostituto di Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter, alla luce della possibile partenza alla volta di Barcellona, potrebbe lasciare libera la sua postazione, e tra i profili ideali per l’Inter rientra proprio quello del giallorosso Ndicka.

Anche se il classe 1999 risulta tra i profili ideali per rinforzare il reparto arretrato della formazione allenata da Cristian Chivu in vista della prossima stagione, allo stato attuale non sarebbe stata avviata alcuna trattativa, l’Inter starebbe monitorando la situazione in attesa di capire come avviare contatti. Con Ndicka bisogna muoversi velocemente in caso di reale interesse anche perché la concorrenza sull’ex Auxerre è ardua da contrastare.