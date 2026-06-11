Il calciomercato Juventus pensa anche alla difesa. I bianconeri hanno intenzione di rinforzare il reparto arretrato, al di là di un possibile vuoto che potrebbe lasciare Bremer. La dirigenza della Vecchia Signora ha messo nel mirino il difensore colombiano del Bologna: Jhon Locumi.

Calciomercato Juventus, Jhon Locumi per la difesa

I bianconeri si stanno muovendo con velocità per la prossima sessione, non c’è intenzione di farsi scappare giocatori interessanti. Nel mirino della dirigenza della Madama sono finiti diversi giocatori. Nelle ultime settimane si parla molto di Sorloth e Dibu Martinez, ma la Juventus si muove anche per rinforzare anche la difesa. I bianconeri starebbero lavorando per capire la fattibilità di una trattativa per Jhon Lucumi.

Il difensore centrale del Bologna, che nelle prossime settimane sarà impegnato al Mondiale con la sua Colombia, piace molto ai bianconeri e a mister Spalletti. L’unico neo per l’operazione è la presenza di un clausola rescissoria da 28 milioni valida fino a metà luglio. Nelle prossime settimane i vertici della Signora capiranno se c’è margine per trattare sul prezzo del classe ’98 o se, da Bologna, chiederanno l’intera clausola rescissoria. Bisognerà attendere che il giocatore si liberi dalla Nazionale.