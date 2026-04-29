Il calciomercato Roma intravede la possibilità di dire addio a Paulo Dybala. L’attaccante argentino, molto legato alla squadra e alla città, potrebbe salutare la capitale e andare al Boca, suo sogno da sempre.

Calciomercato Roma, le dichiarazioni di Paulo sul futuro

Il futuro di Paulo Dybala in Serie A è in dubbio. L’attaccante della Roma, intervistato nella sua patria, ha toccato tutti i temi che lo riguardano, incluso il futuro. L’ex Juve potrebbe tornare in patria per vestire la maglia del Boca Juniors. Al momento l’obiettivo principale del giocatore è quello di indossare di nuovo la maglia Albiceleste. Dopo le ultime esclusioni, l’attaccante ha le idee chiare sulla strada da seguire, consapevole di dover ritrovare il ritmo e la continuità di minuti con la Roma. Dybala dichiara: “Il mio obiettivo è essere al Mondiale, ma passa tutto dal mio club”.

Ciò che turba i tifosi della Roma e l’ambiente, sono le dichiarazioni sul futuro e sul pressing costante dell’amico Leandro Paredes: “Lui non collabora! Mi arrivano i suoi messaggi e quelli della moglie. Ci sentiamo sempre da quando è andato via, ci mancano molto“. Dybala racconta anche un retroscena simpatico: “Due giorni fa è uscita una mia foto con la maglia del Boca, l’hanno mandata nel gruppo chiedendo se fosse l’intelligenza artificiale. Ci siamo fatti una grossa risata”. Su un possibile passaggio al Boca, afferma: “Mai dire mai. Oggi gioco per la Roma e difendo questa maglia, ma nel calcio non si sa mai cosa può accadere. Mi piacerebbe passare più momenti con Leandro e la sua famiglia, vedremo”.