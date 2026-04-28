Il calciomercato Roma, ancora un tabù per le prossime novità in arrivo, potrebbe doversi occupare anche della ricerca di un nuovo allenatore. Secondo le ultime indiscrezioni, Antonio Conte saluterà il Napoli, e De Laurentiis sembra voler portare Gasperini sulla panchina della sua squadra. In questo modo i Friedkin si ritroverebbero senza tecnico e tutto il lavoro da rifare per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, De Laurentiis e il sogno proibito: portare Gasp a Napoli

Dal Mattino fanno sapere che il rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis è ormai arrivato alla fine. Considerando gli eventi in terra partenopea, De Laurentiis avrebbe intenzione di puntare su Gian Piero Gasperini in panchina. De Laurentiis è deluso dall’attuale allenatore, anche perché starebbe pensando di diventare nuovo ct della Nazionale, per la seconda volta.

Il presidente del Napoli per il dopo-Conte riesce a pensare solo a Gian Piero Gasperini, non è una novità che sia di suo gradimento. Gasperini è un obiettivo del patron partenopeo da da tempo. DeLa sa bene che non sarà semplice, i Friedkin hanno dato carta bianca a Gasprini. Il presidente del Napoli ha già pronte delle alternative al tecnico dell’Atalanta: Italiano e Maresca.