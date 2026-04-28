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martedì, Aprile 28, 2026
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Calciomercato Roma, pericolo Napoli: Conte verso l’addio, DeLa pensa a Gasperini

Di
Anna Rosaria Iovino
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47
Ph: Salvatore Fornelli

Il calciomercato Roma, ancora un tabù per le prossime novità in arrivo, potrebbe doversi occupare anche della ricerca di un nuovo allenatore. Secondo le ultime indiscrezioni, Antonio Conte saluterà il Napoli, e De Laurentiis sembra voler portare Gasperini sulla panchina della sua squadra. In questo modo i Friedkin si ritroverebbero senza tecnico e tutto il lavoro da rifare per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, De Laurentiis e il sogno proibito: portare Gasp a Napoli

Dal Mattino fanno sapere che il rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis è ormai arrivato alla fine. Considerando gli eventi in terra partenopea, De Laurentiis avrebbe intenzione di puntare su Gian Piero Gasperini in panchina. De Laurentiis è deluso dall’attuale allenatore, anche perché starebbe pensando di diventare nuovo ct della Nazionale, per la seconda volta.

Il presidente del Napoli per il dopo-Conte riesce a pensare solo a Gian Piero Gasperini, non è una novità che sia di suo gradimento. Gasperini è un obiettivo del patron partenopeo da da tempo. DeLa sa bene che non sarà semplice, i Friedkin hanno dato carta bianca a Gasprini. Il presidente del Napoli ha già pronte delle alternative al tecnico dell’Atalanta: Italiano e Maresca.

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